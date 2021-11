Fire mænd løsladt efter anholdelse i formodet terrorsag

Fire mænd, som var blevet anholdt i forbindelse med en eksplosion i den engelske by Liverpool, er blevet løsladt.

Det oplyser det lokale politi til avisen Liverpool Echo.

Vicepolitidirektør Russ Jackson siger til lokalavisen, at politiet er tilfredse med de afhøringer, det har lavet med de fire mænd, og at de derfor nu er blevet løsladt.

- Efterforskningen fortsætter med højt tempo og hold af efterforskere, der arbejder natten over, siger han.

Søndag eksploderede en taxa i Liverpool uden for et kvindehospital kort før højdepunktet på Storbritanniens nationale mindedag for faldne soldater.

Passager dræbt

Ifølge Reuters tog en person sprængstoffer med sig ind i en taxa, kort før at briterne klokken 12.00 skulle holde to minutters stilhed i forbindelse med Remembrance Day.

Passageren prajede en taxa og bad om at blive kørt til kvindehospitalet. Da bilen nærmede sig, skete en eksplosion, og passageren blev dræbt.

Russ Jackson understreger, at der stadig er lang vej, til efterforskningen er færdig, men at man bevæger sig mod en bedre forståelse af sagens hændelser.

- Vi har gjort store fremskridt siden søndag, og vi har en langt større forståelse af komponenterne i aggregatet (sprængladningen, red.), hvordan nogen er kommet i besiddelse af dem, og hvordan de formentlig er blevet samlet.

Flere uger endnu

- Vi har også indsamlet vigtigt bevismateriale fra adressen på Rutland Avenue (en af de adresser, som politiet efterforsker, red.), som bliver mere og mere central i efterforskningen, siger han.

Han oplyser, at der kan gå flere uger, før politiet kan føle sig sikre på at have en fuld forståelse af sagens hændelser.

Passageren i taxaen menes at være en 32-årig mand ved navn Emad Al Swealmeen. Politiet har tidligere oplyst, at det er ham, der formodes at stå bag eksplosionen, som for nuværende betragtes som et fejlslagent terrorangreb.