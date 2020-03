Fire passagerer er omkommet om bord på et krydstogtskib

Fire passagerer er døde om bord på et krydstogtskib, der er strandet i farvandet ud for Panama i Mellemamerika.

Mange passagerer på skibet har symptomer på influenza. Flere er blevet testet og enkelte har vist sig at være smittet med coronavirus.

Flere havne har derfor den seneste tid afvist at lade krydstogtskibet lægge til kaj, skriver nyhedsbureauet AFP.

Skibet med navnet 'Zaandam' sejler for det hollandskejede selskab Holland America Line og har 1800 passagerer om bord.

- Holland America Line kan bekræfte, at fire ældre gæster er afgået ved døden på 'Zaandam'.

- I går blev flere patienter med luftvejssymptomer testet for Covid-19, og to blev testet positiv, skriver selskabet i en erklæring fredag.

Krydstogtskibet stævnede ud fra Buenos Aires i Argentina den 7. marts.

Det skulle efter planen være ankommet til San Antonio nær Chiles hovedstad, Santiago, sidste lørdag - den 21. marts.

Men efter et kort ophold i den chilenske havneby Punta Arenas den 14. marts blev skibet afvist i flere havne. Forinden havde besætningen rapporteret om, at 42 passagerer havde influenzalignende symptomer.

Skibet forsøger nu at sejle til staten Florida i USA. For at komme dertil skal det passere Panamakanalen. Fredag nægtede myndighederne i Panama imidlertid at lade skibet sejle igennem.

Holland America Line har sendt et andet krydstogtskib afsted mod 'Zaandam' med Covid-19-testudstyr, andre fornødenheder og ekstra mandskab.

Det er planen, at det andet skib med navnet 'Rotterdam' skal aflevere de medbragte remedier og derefter tage imod alle raske passagerer fra 'Zaandam' og sejle dem i land et ikke nærmere bestemt sted.

Passagerer, der er syge - og eventuelt smittet med coronavirus - skal blive om bord på det oprindelige krydstogtskib.

- Mens den videre plan for begge skibe er ved at blive lagt, fortsætter vi vores arbejde med at få tilladelse fra Panamas myndigheder til at sejle gennem Panamakanalen og videre til Fort Lauderdale i Florida, lyder det fra Holland America Line.

Ifølge selskabet har 53 passagerer og 85 besætningsmedlemmer henvendt sig i skibets sundhedscenter med 'influenzalignende symptomer'.