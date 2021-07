Flere døde i busulykke i Tyrkiet

Mindst 12 mennesker er døde i en busulykke i det østlige Tyrkiet søndag morgen.

Ofrene var migranter fra Afghanistan, Pakistan og Bangladesh. Ud over de 12 dræbte er 26 kvæstet.

Det oplyser lokale tyrkiske myndigheder.

Ulykken skete nær grænsen til Iran. Bussen kørte ned i en grøft, hvorpå den brød i brand. Det oplyser to lokale kilder med kendskab til sagen.

Tv-billeder viser overlevende, der bliver behandlet ved vejkanten, mens redningsmandskab arbejder ved det udbrændte køretøj.

Ejeren af bussen er blevet anholdt, tilføjer kilderne.

Identiteten på ofrene er endnu ikke fastslået. Men blandt de dræbte er en af de menneskesmuglere, der skulle få migranterne videre på deres færd. Det skriver lokale medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet er et vigtigt transitland for mange migranter, der håber på at nå til Europa.

Folk fra lande som Iran, Afghanistan og Pakistan krydser i stort tal grænsen fra Iran til Tyrkiet og rejser videre fra grænsen med kurs mod storbyer som Istanbul og hovedstaden Ankara.