Flere dræbt i tysk togulykke

Mindst tre er dræbt og mange kvæstet ved en togulykke nær München i det sydlige Tyskland, oplyser politiet ifølge Reuters og dagbladet Bild.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at et passagertog blev afsporet ved alpebyen Garmisch-Partenkirchen i Oberbayern.

- I den alvorlige togulykke blev tre personer dræbt og et ukendt antal af andre passagerer blev kvæstet, hedder det i en officiel erklæring fra politiet udsendt lidt før klokken 14.

Toget var på vej nordpå mod Oberau, da ulykken skete omkring klokken 12.20.

Der var mange skoleelever om bord i toget ifølge lokalavisen Merkur.

- Det var skrækkeligt. Pludselig væltede togvogne om på siden, siger en amerikansk soldat, som kørte i bil tæt på togstrækningen, hvor ulykken skete.

Flere af passagertogets vogne med to etager væltede om på siden ved ulykken.

En stor redningsaktion er sat i værk med adskillige ambulancer, brandbiler og flere helikoptere.

Ifølge den lokale avis Merkur blev 60 mennesker behandlet for kvæstelser. 16 af dem havde alvorlige kvæstelser.

Ulykken sker, kort tid efter at en ny billet til offentlig transport er lanceret i Tyskland. Den giver mulighed for at rejse rundt med offentlig transport i landet for bare ni euro om måneden i løbet af sommermånederne.

Billetten kunne købes fra 1. juni.

De tyske jernbaner har derfor været nervøse for, om det ville føre til overfyldte tog i løbet af pinsen.

Stefan Sonntag fra Bayerns politi siger, at regionaltoget var 'meget fyldt', og at det var medvirkende til, at så mange personer kom til skade i ulykken.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er stadig uklart, hvad der lå til grund for ulykken.

Garmisch-Partenkirchen ligger syd for München nær grænsen til Østrig.