Flere stukket ned i Birmingham

Flere personer er blevet stukket ned i Birmingham i en 'større hændelse'. Det oplyser West Midlands Police i en pressemeddelelse. Det skete klokken 00.30 natten til søndag lokal tid.

- Vi kender til flere sårede, men lige nu er vi ikke i en position, hvor vi kan sige hvor mange, eller hvor hårdt sårede de er, fremgår det af pressemeddelelsen, hvor politiet også skriver, at de først blev kaldt til et knivstikkeri i centrum af Birmingham, og kort efter kom der anmeldelse om flere andre knivstikkerier i området.

Termen 'større hændelse' dækker ifølge mediet BBC over, at der har været alvorlige skader, eller at det har udgjort en sikkerhedsrisiko for offentligheden.

Ifølge politiet er arbejdet stadig i gang, og det vil derfor ikke være passende 'at spekulere i baggrunden for episoden'.

Birmingham er den næststørste by i England, og ifølge BBC er politiets afspærringer tæt på et område, der er kendt for at have mange barer for homoseksuelle.

Politiet opfordrer folk til at forholde sig i ro og holde sig væk fra området.