Flere unge svenskere skal forberede sig på at skulle aftjene værnepligt

Sverige har torsdag varslet en kraftig forstærkning af landets forsvar.

Statsminister Magdalena Andersson har på et pressemøde således meddelt, at forsvarsbudgettet skal øges til to procent af landets bnp.

Det vil ifølge det svenske nyhedsbureau TT svare til en årlig udgift på 108 milliarder svenske kroner - cirka 75 milliarder danske kroner.

Statsministeren siger samtidig, at flere af landets unge skal forberede sig på at skulle aftjene værnepligt i fremtiden.

Sverige - og naboen Finland - er ikke en del af den vestlige forsvarsalliance Nato. Det er Danmark og Norge.