Fly styrtet ned: Wagner-leder på passagerlisten

Russiske luftfartsmyndigheder oplyser onsdag, at Wagner-lederen, Jevgenij Prigozjin, kan have været om bord på et nedstyrtet fly.

Det skriver det russiske statsmedie Tass.

Prigozjin skal have været på passagerlisten på flyet, der styrtede nord for Moskva.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skriver russiske nyhedsbureauer, at Prigozjin er blandt de omkomne i flystyrtet.

Den berygtede Wagner-leder har i mange år været tæt ven og allieret med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Men i juni stod Prigozjin i spidsen for, hvad der lignede et kupforsøg og en militærmarch mod Moskva efter utilfredshed med den russiske militære ledelse.

Konflikten endte med, at Prigozjin via præsidenten i Belarus, Alensandr Lukasjenko, forlod Rusland og tog til Belarus. Han er dog flere gange blevet spottet flere steder verden over, senest i Afrika.

Skudt ned?

Det er endnu ikke officielt bekræftet, om der er tale om en ulykke eller en bevidst handling.

På Telegram-kanalen Grey Zone, der ofte har delt videoer og budskaber fra Wagner-lederen, lyder det, at Prigozjins fly blev skudt ned af det russiske forsvar i Bologovsky-distriktet nordvest for Moskva.

Ligeledes florerer der på sociale medier videoer, der angiveligt viser det brændende fly ligge på jorden. Ingen af videoerne er dog endnu verificeret af officielle kilder.

Meget er altså stadig usikkert. Blandt uafhængige efterforskere på det sociale medie X går rygterne også på, at Wagner-stifteren Dmitri Utkin var ombord på flyet, men endnu er altså bekræftet fra officielle kilder.

Opdateres ...