Fly til Sydney strander på ø i Stillehavet

Nytårsplaner har det med at ændre sig i sidste øjeblik.

For flere hundrede passagerer på et United-fly var det, hvad der skete, da de om morgenen den 31. december skulle fra Los Angeles i USA til Sydney i Australien.

Et problem med en af flyets motorer gjorde, at de i stedet endte på en lille vulkanø i Stillehavet.

Det bekræfter flyselskabet i en pressemeddelelse, skriver flere udenlandske medier, herunder The Guardian.

Guidede ture og lokale øl

Der bor under 4000 mennesker på Amerikansk Samoa, og modtagelsen fra de lokale på øen er næsten en Hollywood-film værdig. De stod nemlig klar med lokale øl og guidede ture rundt på øen.

Det skriver Rick Lechtman, hvis datter var om bord på flyet, på Twitter:

'Min datter er strandet lige nu (...) De har taget bad i hangaren, fået guidede ture rundt på øen og drikker øl med de lokale på en øde strand'.

'United har betalt alle udgifter, der er en McDonalds i nærheden, og selv piloterne har sørget for børnene om bord', skriver Rick Lechtman.

Flightradar24, der tracker fly verden over i realtid, var de første til at opsnappe, at flyet måske var i problemer, da det blev omdirigeret til lufthavnen i Pago Pago.

Her opdagede Leonie Butta, at der var noget galt med det fly, hendes søn og to børnebørn befandt sig på. Hun forsøgte gentagne gange at få fat på United, men uden held.

Til sidst kom hun igennem til sin søn, der kunne fortælle, at de var landet på den lille ø - og ikke ville nå frem til Sydney i tide til at fejre nytårsaften.

- Klokken tre om natten fandt de lokale ud af, at et fly fuld af passagerer ville ankomme indenfor få timer. De gik sammen for at sikre sig, at der var nogen til at tage sig af alle passagererne, fortæller Leonie Butta til The Guardian.

- De gav dem mad, fandt overnatningssteder med en pool, og min søn fortalte, at de endda kom med øl til dem.