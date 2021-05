Flyselskabers omvej udenom Hviderusland kan give forsinkelser

Flere europæiske flyselskaber afholder sig nu fra at flyve over Hviderusland som følge af en opsigtsvækkende manøvre i weekenden.

For europæiske rejsende kan det give længere flyvetider og måske dyrere flybilletter, når der ikke længere bliver fløjet i hviderussisk luftrum.

Det vurderer Hans Christian Stigaard, der er chefrådgiver og luftfartsekspert i konsulentfirmaet Realise.

Vurderingen bygger på, at når flyselskaberne fra Europa ikke længere kan flyve over Hviderusland, så må de flyve udenom landet. Det kan give en lidt længere flyvetid for de rejsende, der skal sydpå eller østover.

- Det betyder lidt forsinkelser og måske også en mindre fordyrelse af billetprisen i sidste ende, fordi flyselskaberne bruger mere brændstof, siger Hans Christian Stigaard.

SAS, Lufthansa, KLM og Air France er blandt de europæiske flyselskaber, der allerede har sagt, at de vil undgå flyvninger over Hviderusland den næste tid.

Beslutningen kommer, efter at et Ryanair-fly søndag blev tvunget af et kampfly til at lande i Hviderusland. Det var på vej fra Grækenland til Litauen.

Formålet med at tvinge flyet til jorden menes at have været at få fat i den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj.

Han blev anholdt, da flyet nødlandede i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Den hviderussiske manøvre har affødt markante reaktioner fra flere vestlige ledere og ministre, der alle fordømmer handlingen.

Det samme gør man i EU, hvor stats- og regeringscheferne allerede er blevet enige om at ville forbyde hviderussiske fly i EU's luftrum.

En formel beslutning om dette ventes at falde på plads inden længe.

- Vi lukker vort luftrum for fly fra Hviderusland og opfordrer fly fra EU til ikke at flyve over landet, skriver Ursula von der Leyen, EU-Kommissionens formand, på Twitter.

EU tog mandag hul på et flere dage langt topmøde. Det fortsætter tirsdag.