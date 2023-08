Flystyrt i Norge: To mænd dræbt

Et fly med to personer om bord er mandag styrtet ned i Norge.

Det oplyser norsk politi.

Flyet er styrtet ned lidt under 100 kilometer nord for Oslo ved en lufthavn ved byen Reinsvoll.

Begge personer ombord på flyet er omkommet, melder politiet kort før klokken 21. Der er tale om to mænd fra Toten.

Det skriver NRK.

Politiets teknikere samt den norske flyhavarikommission er på vej til stedet.

Efterforskning iværksat

En lægehelikopter blev tidligere kaldt til stedet.

- Vi har kontrol på stedet med de nødvendige ressourcer, og en efterforskning er iværksat, skrev politidistriktet i Innlandet på det sociale medie X.

Politiet skriver, at den flytype, som er styrtet ned, er en type, der ofte anvendes til luftakrobatik.

Hverken flammer eller røg

Ved 20-tiden lød det, at politi, brandfolk og ambulancereddere arbejdede på stedet.

- Vi har mange ressourcer på stedet, efter at vi har lokaliseret et mindre fly, som er styrtet ned, sagde operationsleder Kristian Bjaanes fra Innlandet politidistrikt.

Han oplyste i den forbindelse, at der hverken var set flammer eller røg.

Det var kort efter klokken 19, at politiet oplyste, at det var ved at undersøge et muligt flystyrt, da vidner havde hørt et brag.