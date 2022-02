FN advarer om risiko for meget stor konflikt med Rusland

FN er ked af Ruslands ordre om at sende russiske soldater til udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine.

Det siger verdensorganisationens chef for politiske anliggender, Rosemary DiCarlo, natten til tirsdag dansk tid.

Udmeldingen kommer i forbindelse med et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd om situationen i Ukraine.

Blandt andet USA, Ukraine, Frankrig og Storbritannien har stået bag indkaldelsen til mødet.

Fest i Donetsk, efter Putin anerkender de to uafhængige udbryderrepublikker

Mødet er kommet i stand, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag traf beslutning om at anerkende Donetsk og Lugansk som uafhængige republikker.

Som følge heraf har Putin givet ordre om at sende soldater til Østukraine, på hvad Rusland selv kalder en 'fredsbevarende mission'.

Ifølge DiCarlo er risikoen for en 'meget stor konflikt' reel. Hun understreger, at sådan et scenarie skal forhindres for enhver pris.

På mødet understreger FN-chefen også, at verdensorganisationen støtter fuldstændig op om Ukraines suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet.