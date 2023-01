FN-chef: - Denne sindssyge hører til i science fiction

FN-chefen António Guterres anklager onsdag verdens største fossile brændstofselskaber for ikke at ville opgive en forretningsmodel, der ifølge Guterres er inkompatibel med menneskehedens overlevelse.

Det sker i en opsang ved det store økonomiske topmøde i den schweiziske alpeby Davos.

- Denne sindssyge hører til i science fiction, selv om vi ved, at nedsmeltningen af økosystemet er videnskabelig fakta, siger han ifølge avisen The Guardian.

Mødet er arrangeret af Verdens Økonomiske Forum (World Economic Forum - WEF).

Afsløringer af, at det amerikanske olie- og gasselskab ExxonMobil i 1970'erne var klar over, at dens kerneprodukt 'bager planeten', sammenligner han med, at tobaksselskaber har vidst, at rygning fører til kræft.