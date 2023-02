FN: Nordkorea hackede sig til rekordmange milliarder i 2022

Nordkorea stjal sidste år værdier for op mod syv milliarder kroner gennem hackerangreb.

Det viser en fortrolig FN-rapport, som nyhedsbureauet dpa har fået indsigt i.

I rapporten angives det stjålne beløb at ligge et sted mellem 630 millioner og en milliard dollars. Det svarer til mellem 4,35 og 6,9 milliarder kroner.

Beløbet er det højeste, som Nordkorea nogensinde har stjålet gennem hackerangreb i løbet af et år, lyder det.

Penge fra hackerangreb er en væsentlig indtægt for den nordkoreanske regering, der blandt andet bruger pengene til at finansiere landets atomprogram.

Angrebene menes blandt andet at være udført af den cyberkriminelle organisation Lazarus og en række af dens undergrupper.

Grupperne udfører typisk såkaldte ransomwareangreb.

Den slags angreb består i, at hackerne afskærer eksempelvis en virksomhed fra dens egne data via en krypteringsnøgle. Hackerne forlanger herefter store summer for at levere adgangen tilbage.

Nordkoreas atomprogram, der støt fortsætter med at blive udvidet, har i flere år givet panderynker hos blandt andre USA og Sydkorea.

De seneste måneder har nordkoreanerne både sendt droner ind i sydkoreansk luftrum og affyret ballistiske missiler ud over Det Japanske Hav.

Sidste år affyrede Nordkorea et hidtil uset antal missiler. Blandt dem var ballistiske missiler, som har så stor en rækkevidde, at de kan nå det amerikanske fastland på den anden side af Stillehavet.

Embedsmænd fra både USA og Sydkorea har den seneste tid advaret om, at Nordkorea sandsynligvis forbereder dets første atomare prøvesprængning siden 2017.