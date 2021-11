FN opfordrer Singapore til ikke at henrette udviklingshæmmet

En gruppe menneskerettighedseksperter fra FN har anmodet Singapore om at standse en planlagt henrettelse af en malaysisk mand i denne uge.

Det sker med begrundelsen om, at manden ifølge dem er udviklingshæmmet.

33-årige Nagaenthran Dharmalingam skal efter planen hænges onsdag. Henrettelsen skulle oprindeligt have fundet sted mandag, men en lokal domstol gik samme dag med til at udskyde den, så malaysieren har mulighed for at få sin sag prøvet igen tirsdag.

Retten har tidligere afvist et argument fra Dharmalingams advokat om, at det ville være et brud på Singapores forfatning at henrette ham, fordi han er udviklingshæmmet.

- Vi er alvorligt bekymrede for, at han stadig kan blive henrettet med det samme, hvis ankesagen bliver afvist, siger FN-eksperterne i en udtalelse.

De opfordrer i stedet Singapore til at ændre dødsdommen til en mildere straf, der er mere på linje med de internationale menneskerettighedslove.

Anholdt i 2009

Singapore har nogle af de strengeste love i verden, når det kommer til ulovlige stoffer.

Nagaenthran Dharmalingam blev tilbageholdt i april 2009. Han blev dengang taget i at forsøge at smugle 42,7 gram ren heroin ind i bystaten.

Stoffet var spændt fast til hans lår.

Malaysierens advokat og flere aktivister har i løbet af retssagen mod ham forklaret, at Dharmalingams intelligensniveau ligger på et niveau, der gør, at han officielt kan siges at være udviklingshæmmet.

Det er også blevet forklaret, at han kæmper med andre lidelser, der påvirker hans evne til at tage beslutninger og styre sine impulser.

Omvendt mener Singapores myndigheder, at Nagaenthran Dharmalingam dengang godt var klar over, hvad han foretog sig.

Sagen mod malaysieren har tiltrukket sig international opmærksomhed. Blandt andet har den britiske rigmand og rumfartspioner Richard Branson bedt Singapore skåne Dharmalingams liv.

Det samme har Malaysias premierminister.