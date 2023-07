FN-rapport anbefaler at fjerne smartphones fra skoler

Smartphones bør forbydes i skoler for at begrænse forstyrrelser, styrke indlæringen og beskytte børn mod digital mobning.

Sådan lyder budskabet i en ny rapport fra Unesco, der er FN's organ for uddannelse, videnskab, kultur og information.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Ifølge rapporten er der blandt andet beviser for, at omfattende brug af smartphones reducerer evnen til at lære. Meget skærmtid har desuden en negativ effekt på børns følelsesmæssige stabilitet, viser rapporten.

