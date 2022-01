FN vil fjerne pengestraf mod Afghanistan for at hjælpe civile

Økonomiske sanktioner forhindrer i øjeblikket den nødvendige hjælp til afghanere, og de bør derfor fjernes.

Det mener FN's generalsekretær, António Guterres.

Han er kommet med opfordringen onsdag, hvor han har talt ved et møde om Afghanistan i FN's Sikkerhedsråd. Mødet blev ledet af den norske statsminister, Jonas Gahr Støre.

- Vi skal ophæve regler, som begrænser ikke bare Afghanistans økonomi, men også vores livreddende operationer, siger Guterres.

Efter Talibans overtagelse af magten i august blev bistandshjælpen til den afghanske stat standset.

- Afghanistan hænger i en tynd tråd. For afghanere er hverdagen blevet et iskoldt helvede, siger FN's generalsekretær.

FN's Sikkerhedsråd lempede før jul på sanktioner mod Afghanistan for at sikre penge til nødhjælp i landet. Men der er stadig mange forhindringer i de finansielle systemer, der forhindrer hjælpen i at nå frem.

Ifølge den norske avis VG er det en international embargo mod pengetransaktioner til Afghanistan, der forhindrer penge til hjælpeorganisationer i landet i at nå frem.

Pengene skal gå til nødhjælp som mad og medicin samt lønninger til nødhjælpsarbejde i Afghanistan.

- Problemet er ikke Taliban, men store vestlige lande som USA, EU og Norge. Det er en fuldstændig krise for vores humanitære arbejde, siger Bernt Apeland til VG på telefon fra Kabul.

Han er generalsekretær for nødhjælpsorganisationen Røde Kors i Norge.

De økonomiske sanktioner, og hvordan international bistand fortsat kan nå til Afghanistan, var også et af emnerne under forhandlinger i Oslo, hvor Taliban de seneste dage har mødtes med repræsentanter fra flere vestlige lande.