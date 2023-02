Fødevarestyrelsen kræver alt salg stoppet

Fødevarestyrelsen kræver nu alt salg af produkter, der indeholder dele af planten maca, stoppet.

Det skriver Fødevarestyrelsen på Twitter.

- DTU har konkluderet, at det kan være skadeligt for vores reproduktion. Vi har ikke kunnet sætte en grænse for mængden af indhold. Derfor ryger alle produkter, siger Michael Rosenmark, som er chef for Fødevarestyrelse Rejsehold, til Ekstra Bladet

Maca er en spiselig plante, som oftest findes i snackbars og piller, men undersøgelser viser nu, at det give skade både mænds og kvinders forplatningsevne. Derfor bliver produktet tilbagekaldt.

- Man skal stoppe salget og sende det tilbage hurtigst muligt. Sælger man det bevidst forkert, så kan der udstedes en bøde, udtaler Michael Rosenmark.

