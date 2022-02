Første tilfælde af polio i over fem år er konstateret i Afrika

Et barn i Malawi er konstateret smittet med polio. Det er det første tilfælde af polio, der tidligere også var kendt som børnelammelse, i Afrika i over fem år.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

En laboratorieanalyse viser, at smittetilfældet er forbundet med en virusstamme, der har cirkuleret i Pakistan.

- Det er et importeret tilfælde fra Pakistan, der ikke påvirker Afrikas certificerede status som poliofrit område, siger WHO.

Afrika blev i august 2020 erklæret fri for polio.

- Efter opdagelsen af vild polio i Malawi tager vi hurtige foranstaltninger for at forhindre dens potentielle udbredelse, siger WHO's regionale direktør for Afrika, Matshidiso Moeti, i en meddelelse.

WHO har siden 1988 haft som mål at udrydde sygdommen.

Ifølge Statens Serum Institut i Danmark er antallet af tilfælde på verdensplan faldet med mere end 99 procent fra 350.000 tilfælde i 125 lande i 1988 til kun 33 tilfælde forårsaget af vild poliovirus i to lande i 2018.

De to lande er Pakistan og Afghanistan, hvor polio stadig er endemisk - det vil sige konstant forekommende - skriver AFP.

I begge lande er vaccinationsprogrammer og kampagner blevet undergravet af modstand fra Taliban og andre militante islamister, har nyhedsbureauet Reuters tidligere skrevet.

De siger, at indsatsen mod polio i virkeligheden er et komplot, der går ud på at sterilisere muslimske børn eller dække over vestlige spioner.

Forrige gang, der blev konstateret et tilfælde af polio i Afrika, var i Nigeria i 2016. Globalt blev der i 2021 kun registreret fem smittetilfælde, skriver AFP.

Inden der i 1950'erne blev udviklet en vaccine mod polio, var sygdommen udbredt over hele verden. Men for mange fattige lande i Asien og Afrika gik der flere årtier, før der blev indledt vaccinationsprogrammer.

I 1996 var der alene i Afrika over 70.000 tilfælde af polio.