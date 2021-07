Folk med nedsat immunforsvar får tredje dose i norsk studie

Norske forskere skal finde ud af, hvor effektiv coronavacciner er på personer, som har nedsat immunforsvar.

Det indebærer, at flere får en tredje vaccinedose. Det skriver TV2 Norge. Studiet bliver ledet af Oslo Universitetssykehus.

- Vi ser, at mange patienter med nedsat immunforsvar responderer dårlig på covid-19-vaccination.

- Vi vil nu udføre flere studier for at identificere patienter, som kan have nytte af en ekstra vaccination, siger professor John T. Vaage ved Oslo Universitetssykehus i en pressemeddelelse ifølge TV2 Norge.

Personer med nedsat immunforsvar har størst risiko for at udvikle alvorlige sygdomsforløb med coronavirus. Derfor skal effekten af vacciner på netop den gruppe undersøges nærmere.

Studiet har til formål at måle immunresponsen efter vaccination hos patienter, som har nedsat immunforsvar.

Mindst 6090 patienter og 10.000 raske deltagere, som har modtaget to vaccinedoser, er rekrutteret til den norske undersøgelse.

I studiet skal deltagere, som har lav eller manglende immunrespons på vaccinationen, stikkes en tredje gang for at se, om effekten bliver højere.

Millioner af mennesker verden over har nedsat immunforsvar. Det kan enten være på grund af underliggende sygdomme, eller fordi de tager medicin mod forskellige sygdomme i forbindelse med en organtransplantation.

Ifølge TV2 Norge er effekten af vaccinerne hos disse personer ikke blevet testet systematisk tidligere.

Sundhedsstyrelsen i Danmark udgav i juni et notat om immunrespons hos personer med nedsat immunforsvar, efter at en ekspertgruppe havde drøftet spørgsmålet.

Ekspertgruppen var enig om, at hovedparten af de færdigvaccinerede med nedsat immunforsvar kan forvente at være beskyttet mod et alvorligt forløb med covid-19.

På den baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen, at vaccinerede personer med nedsat immunforsvar som udgangspunkt følger de generelle anbefalinger for færdigvaccinerede.