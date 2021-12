Folk uden boosterstik skal gå i karantæne ved indrejse i Østrig

Personer fra Danmark, der endnu ikke har fået et boosterstik, skal fra 25. december gå i ti dages karantæne, hvis de rejser til Østrig.

Det oplyser Katharina Reich, der står i spidsen for Østrigs coronapolitik, ifølge den østrigske avis Der Standard.

Årsagen er, at Danmark af Østrig er blevet klassificeret som et højrisikoland på grund af udbredt smitte med coronavarianten omikron. Omikron, der menes at være særligt smitsom, er den dominerende variant i Danmark.

Foruden Danmark indføres der fra på lørdag særlige restriktioner for personer fra Norge, Holland og Storbritannien.

Fælles for de fire lande er, at man skal gå i ti dages karantæne, hvis man rejser til Østrig og ikke har fået et boosterstik og en negativ pcr-test.

Børn er undtaget karantænereglerne, skriver Der Standard.