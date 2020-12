For et år siden gjorde Wuhan et fatalt fund

Først vidste lægerne bare, at det var en sygdom, der ramte lungerne.

27 mennesker led af en 'viral lungebetændelse af ukendt oprindelse' i Wuhan, oplyste Kinas sundhedsmyndigheder den 31. december 2019.

Siden er Wuhan blevet synonym med den globale undtagelsestilstand, 2020 har budt på.

Den kinesiske by med 11 millioner indbyggere var tilsyneladende det første sted, den nye sygdom bredte sig.

En uge inde i 2020 havde forskere identificeret kilden: en ny udgave af et såkaldt coronavirus.

Et par dage senere, den 11. januar, oplevede Kina sit første dødsfald. En 61-årig mand døde af komplikationer fra virusset.

Og så gik det ellers stærkt.

Den 20. januar var der registreret 258 bekræftede smittetilfælde i Wuhan og omegn, heraf seks døde.

Få dage efter afskar Kina millionbyen fra omverdenen. Fly og tog blev aflyst, og vejene blev spærret lige op til det kinesiske nytår.

I selve byen fik indbyggerne besked på at blive hjemme - den første coronanedlukning i verden, men langtfra den sidste.

Offentlig transport og virksomheder blev lukket, og i nogle tilfælde blev døre til boligblokke svejset til, så beboerne ikke kunne komme ud.

Wuhan kom først tilbage til overfladen elleve uger senere, da kalenderen viste april.

Men det var som bekendt ikke lykkedes at holde smitten i Wuhan. På det tidspunkt var der godt halvanden million bekræftede smittede verden over - i dag er der 82 millioner.

Men selv om det hele tilsyneladende begyndte i Wuhan, så har Kina ifølge landets officielle tal til dato kun oplevet 87.000 smittetilfælde.

Det er kun lidt mere end halvt så mange som Danmark - og forsvindende få set i forhold til Kinas befolkning på 1,4 milliarder mennesker.

Uden for Kina er der ikke meget tiltro til statistikken.

Et år efter pandemiens start gør FN's verdenssundhedsorganisation, WHO, klar til at sende et hold eksperter til Kina.

Ti forskere - heriblandt danske Thea Kølsen Fischer, epidemiprofessor ved Københavns Universitet - skal grave i, hvordan sygdommen bredte sig.