For første gang har Indien over 4000 coronadøde på et døgn

For første gang under pandemien har Indien registreret flere end 4000 coronarelaterede dødsfald på et døgn.

Det oplyser landets regering lørdag.

De seneste døgn har Indien registreret daglige coronarelaterede dødstal på knap 4000. Men lørdag har landet altså rundet den triste milepæl.

Mere præcist er der bekræftet 4187 dødsfald, hvilket bringer det samlede antal døde op på 238.279.

Samtidig er de daglige smittetal på over 400.000 for tredje dag i træk, hvilket bringer det samlede smittetal op på omkring 21,9 millioner.

Eksperter har tidligere udtrykt skepsis over for, om de officielle indiske tal er retvisende.

Flere mener, at tallene kan være markant højere, og det ventes, at den seneste virusbølge først topper i slutningen af maj.

De høje tal i Indien skal dog også ses i forhold til Indiens store befolkning på over 1,3 milliarder mennesker.

Ser man på de officielle tal, ligger det samlede indiske dødstal per indbygger for eksempel under Danmarks ifølge statistiksiden worldometers.info. Her skal dog tages forbehold for forskelle i indberetningsmetode.

Indiens coronasituation er på det seneste blevet centrum for verdens opmærksomhed med billeder af ligbål og utallige meldinger om mangel på ilt.

Situationen er dog nu ved at stabilisere sig noget i storbyerne Mumbai og New Delhi.

Her er nye forsyninger af ilt kommet til, samtidig med at der på ny er kommet sengepladser til de syge.

Men i sydligt beliggende delstater og landlige områder er situationen samtidig blevet forværret.

Delstaten Karnataka med storbyen Bangalore indfører fra mandag en to uger lang nedlukning for at stoppe smittespredningen. Og andre steder meldes der også om mangel på ilt og sengepladser.

Coronapandemien har dog ikke alene kostet hundredtusindvis af personer livet i Indien. Den har også øget antallet af fattige med millioner.

Ifølge en undersøgelse fra et indisk universitet er pandemien årsag til, at omkring 230 millioner mennesker i 2020 blev drevet ud i fattigdom.

- Det er unødvendigt at sige, at den anden bølge vil gøre tingene værre, lød det tidligere denne uge fra Amit Basole, en af rapportens forfattere.