For første gang: Tolke skal have mere i løn

For første gang i Danmark er der indgået en branceoverenskomst for tolke og tegnesprogstolke. Det er Kooperationen og HK Danmark, der står bag denne aftale.

Ifølge Rene Knudsen, der er formand i HK Service Hovedstaden, skal det sikre vilkårene for tolke og tegnesprogstolke.

- Lige nu får tolke under 100 kroner i timen. Hvis alle følger den her overenskomst fremover, så vil tolkene komme over de 300 kroner, siger han til Ekstra Bladet.

Formanden peger på, at der lige nu er for mange ukvalificerede og ucertificerede tolke, der tager jobs fra kvalificerede.

- Generelt mangler vi også certificerede tolke til det niveau, som vi skal bruge dem til. Èt er jo, at man kan to sprog og kan oversætte. Noget andet er, om man kan finde ud af at agere tolk til de rigtige fagområder. Og det vil vi gerne være sikre på, at folk kan.

Foto: PR foto

Social dumping?

- Risikerer man ikke, at folk i højere grad undgår at hyre tolke i samme omfang, fordi der nu er ekstra udgifter? Altså at det bare er endnu et eksempel på social dumping?

- Jo, altså man kan da altid sige, at hvis man kan få det billigere, så gør mange det. Men man får også et dårligere produkt. Det er ikke en fordel, synes vi. Det må være op til folket. Men vores opfattelser er, at nu hvor lønnen stiger, så er de sikre bedre vilkår.

- Ja, men vil folk ikke stadig bare ty til den billige løsning - uanset hvilke vilkår tolken har - nu når det stadig er en mulighed?

- Hvis udbuddet fremover kommer til at være sådan, at man skal følge overenskomsten, så er man jo tvunget til at betale folk godt. Og så er der ingen grund til, at man ikke skulle vælge den kvalificerede. Det er ligesom med håndværkere. Vi kan ikke forhindre, at folk får en ukvalificeret til at sætte deres vandrør op. Men nu når Københavns Kommune og Region Hovedstaden begynder at følge den overenskomst, så højner vi i hvert fald kvaliteten.

Aftalen er blevet underskrevet mandag klokken 15.