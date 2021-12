Forældre til mistænkt i skoleskyderi sigtet for uagtsomt manddrab

Amerikanske anklagere har rejst sigtelse om uagtsomt manddrab mod forældrene til den 15-årige dreng, som er varetægtsfængslet for at have skudt og dræbt fire andre elever på sin skole i Michigan tidligere i denne uge.

James Crumbley, der er far til den mistænkte, købte sammen med sin søn den pistol, som sønnen fire dage senere brugte i skoleskyderiet.

Faren har forklaret, at da han hørte nyheden om skyderiet, kørte han omgående hjem for at lede efter sin pistol. Men den var væk.

Det oplyser anklager Karen McDonald på et pressemøde fredag.

Da faren havde konstateret, at den nyindkøbte pistol manglede, ringede han til politiet og sagde, at han havde en mistanke om, at hans søn var gerningsmanden.

Anklagerne tilføjer, at de har fundet tegninger og forskellige tekster blandt den 15-årige formodede gerningsmands ting. Disse ting antyder, at han planlagde skyderiet.

Dagen inden skyderiet fandt en lærer en tegning, som den 15-årige havde lavet. Den forestillede en pistol og blod. Det oplyser Karen McDonald.

Myndigheder i Michigan har tidligere fortalt, at den 15-årige og hans forældre holdt et møde med skolen samme morgen, som skyderiet skete. Skolen var bekymret over drengens opførsel.

- Enhver person, der havde muligheden for at stoppe denne tragedie, skulle have gjort det, svarer McDonald på et spørgsmål om, hvorvidt skolen burde have grebet ind noget før.

Også den mistænktes mor, Jennifer Crumbley, er sigtet for uagtsomt manddrab.

Det er yderst sjældent, at forældre bliver medanklaget, hvis deres børn har udført et skoleskyderi.

I modsætning til andre delstater er der i Michigan ikke nogen love, der påbyder forældre at holde deres våben uden for børns rækkevidde.

Ud over de fire dræbte elever blev en lærer og seks elever såret ved angrebet på skolen tirsdag.

Det er det blodigste skoleskyderi i USA i år.

Gennem de seneste par årtier har landet med den liberale våbenlovgivning oplevet en lang række masseskyderier på skoler.

Skyderiet i Michigan skete på Oxford High School, der ligger i en forstad nord for storbyen Detroit.