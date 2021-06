Forbereder sig til konfrontation

Nordkorea er nødt til at forberede sig på både dialog og konfrontation med USA.

Det siger leder Kim Jong-un i sin første offentlige udtalelse om Biden-administrationens nylige gennemgang af den amerikanske strategi for Nordkorea.

I den amerikanske præsidents strategi nævnes blandt andet en 'praktisk, tilpasset tilgang', herunder en diplomatisk indsats, i et forsøg på at overtale det nordkoreanske lederskab til at opgive landets atomvåben- og missilprogram.

I en udtalelse understreger Kim Jong-un 'behovet for at forberede sig på både dialog og konfrontation for at kunne beskytte statens værdighed' og sikre et 'fredeligt miljø'.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA fredag.

Kims kommentar faldt under et møde i det nordkoreanske arbejderpartis magtfulde centralkomité torsdag.

Hong Ming, der er direktør for tænketanken Korea Institute for National Unification, vurderer, at den nordkoreanske leders udtalelse signalerer en vent-og-se-tilgang, 'hvor bolden nu er på USA's banehalvdel'.

Ifølge Hong Ming venter Kim Jong-un nu på, at USA enten presser på for yderligere dialog eller konfrontation.

Nordkorea har i forvejen beskyldt Biden for at føre en 'fjendtlig politik' og sagt, at det var en 'stor fejl' af præsidenten at sige, at han vil håndtere truslen fra Nordkoreas atomprogram gennem 'diplomati såvel som kraftig afskrækkelse'.

I forbindelse med et besøg af Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i slutningen af maj sagde Biden, at han ikke gør sig 'nogen illusioner' om, hvor svært det bliver at overbevise Nordkorea om at opgive sit atomarsenal.

Både Joe Biden og hans sydkoreanske kollega har et ønske om at engagere Nordkorea i diplomati i et forsøg på at reducere spændingerne over Pyongyangs atomvåben og ballistiske missiler.

Tidligere præsident Donald Trump forsøgte flere gange mellem 2018 og 2019 at overtale den nordkoreanske leder til at droppe landets atomvåbenprogram, men uden held.