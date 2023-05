Forbløffende fund i søer

En kedeldragt, en stol, en klapvogn og bestik er blandt de ting, der lørdag morgen var samlet på Dronning Louises Bro ved søerne i København.

Tingene er resultatet af en af Københavns Kommunes oprensninger af søerne, der ligger på række gennem hovedstaden.

Forbipasserende kiggede nysgerrigt lørdag morgen på samlingen af mos- og algebegroede effekter. Foto: Jonathan Damslund

Og man forbløffes over, hvad der bliver kastet i vandet.

En mørkeblå kedeldragt har tilsyneladende ligget længe på bunden. Alger gror ud på ærmet.

Nyt liv, eller hvad man nu skal kalde det, særligt på ærmet på denne kedeldragt efter et ophold i søen. Foto: Jonathan Damslund

Et skilt viser, at man ikke skal dreje denne vej, men var næppe tiltænkt dykkere.

Vejskilt i vandet. Foto: Jonathan Damslund

Og en lille barnecykel har uden tvivl bedre kunnet køre på asfalt end i vand.

Hvem mangler sin lille trehjulede cykel? Foto: Jonathan Damslund

Flere gange har også frivillige kræfter stået for at rense skrald op fra søerne. Blandt andet har man kunnet låne en kajak og samle skrald op fra vandet. Friske kræfter har også renset søer, mens andre plejede tømmermænd efter nytårsaftener. Således i 2022, hvor Københavnliv kunne berette, at der ud over fyrværkeri og krudt var fundet gebisser, betalingskort og rejsekort, men også et pengeskab i vandet.

I 2020 vakte det opsigt, da en svanemor havde bygget rede af skrald på Sortedams Sø. Dyrenes Beskyttelse mindede om, at affald og plastik ikke er en god erstatning for siv og vandplanter, men kan være farligt for fuglene. De kan komme til at spise af skraldet og blive kvalt, eller de kan få snøre viklet om næbbet, så de ikke kan indtage føde.

Københavns Kommune har i år vedtaget at afsætte midler til en øget renholdelsesindsats i søerne i sommerperioden 2023 og 2024. Der er afsat 0,3 mio. kroner til det.

Håbet er også - ifølge rapporten 'En ny retning for København ll' - at det kan medføre en positiv tendens, hvor mindre affald smides i søerne, når de også fremstår renere, som der står.

Se flere billeder fra weekendens fund ...

Så er der serveret. Bestik fra bunden af søen. Foto: Jonathan Damslund

En klapvogn og et løbehjul er også renset op. Foto: Jonathan Damslund

Værsgo at sidde ned. Foto: Jonathan Damslund