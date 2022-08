Forlag bag Rushdies danske oversættelser: Trusselsniveauet er steget

Gyldendal, der har stået for udgivelsen og oversættelsen af Salman Rushdies bøger i Danmark, fordømmer angrebet på Salman Rushdie.

Samtidig tager forlaget trusselsniveauet overfor sine ansatte til efterretning. Det fortæller bogforlagets skønlitterære forlagschef, Simon Pasternak.

- Vi har en løbende dialog med PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.), som afgør trusselsniveauet. Den dialog har vi i forhold til mange af vores forfattere og oversættere.

- Vi blevet mere og mere vant til et forhøjet trussels- og voldsniveau i vores samfund. Det er i sig selv utroligt skræmmende og uacceptabelt, siger han.

Indtil videre har fredagens angreb på Salman Rushdie i den amerikanske delstat New York ikke medført øget beskyttelse af de oversættere og udgivere, der i Danmark står bag Salam Rushdies bøger.

Annonce:

Salman Rushdies bog fra 1988, 'De sataniske vers', satte kort efter sin udgivelse gang i demonstrationer verden over. Særlig islamiske miljøer reagerede med vrede over hans portrættering af deres religion.

Dengang blev flere oversættere og udgivere forsøgt angrebet. Heriblandt en japansk oversætter, som blev stukket ned i 1991.

Spørger man forlagschef Simon Pasternak er volds- og trusselsniveauet kun steget siden dengang.

- For 34 år siden var det exceptionelt overraskende og chokerende med sådan et angreb. Det er stadig exceptionelt, men det er ikke længere overraskende, at angreb og trusler finder sted, siger Simon Pasternak.

- Vi så det med Yahya Hassan. Han er ikke den eneste, og derfor har vi og er nødt til at have løbende snakke med PET om beskyttelsen.

- Det er vores samfunds ansvar at beskytte sine borgere. Og det er vores samfunds inderste essens, at vi kan sige, hvad vi vil, og fortælle de historier til hinanden, som vi vil.

Simon Pasternak understreger vigtigheden af en fri litteratur. Han kalder det afgørende:

Annonce:

- Hvis vi ikke kan fortælle hinanden historier længere, fordi vi er bange, så mister vi alt det, vi er: At vi kan fortælle hinanden, hvordan verden ser ud. Den ret skal vi beskytte, siger han.