Forskere finder galakse som Mælkevejen

Fra et teleskopanlæg i den tørre Atacama-ørken i Chile, hvor vejrforholdene er særligt gode for stjernekiggeri, har et internationalt hold af astronomer opdaget en galakse hele 12 milliarder lysår væk.

En del af de forskere er fra det Europæiske Syd Observatorie (ESO), et internationalt samarbejde, hvori Danmark er med, som i en pressemeddelelse har offentliggjort et billede af galaksen, døbt SPT0418-47. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en animation af galaksen, som den så ud, før tyngdekraften forvrængede den.

Astronomerne bag opdagelsen er begejstrede:

- Resultatet er ganske uventet, og det har vigtige følger for vores opfattelse af, hvordan galakserne udvikler sig, siger Simona Vegetti, forskergruppens leder ved Max Planck-Instituttet for Astrofysik i Tyskland, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

At galaksen ligner en ring af ild er blot en optisk illusion, en sideeffekt af, at billedet er taget gennem en såkaldt gravitationslinse.

En gravitationslinse er et fænomen, som opstår, når lys afbøjes af et objekt med en enorm masse, og dermed en stor tyngdekraft. I dette tilfælde en galakse, som ligger mellem os og SPT0418-47.

Men gravitationslinsen har faktisk været en hjælp. I og med at galaksen ligger 12 milliarder lysår væk, er den ekstremt svær at se med selv det kraftigste teleskop.

Selvom gravitationslinsen forvrænger billedet, forstørrer den det nemlig også og giver et bedre udsyn til SPT0418-47.

Lysets hastighed betyder også, at vi ser galaksen, som den så ud for 12 milliarder år siden, hvor universet var meget ungt. Og det er her, galaksen overrasker:

- Resultatet her er et gennembrud indenfor forskningsområdet galaksedannelse. Det viser, at de strukturer, som vi ser i nære spiralgalakser, og i vores egen Mælkevej, allerede var på plads, forklarer Francesca Rizzo, ph.d-studerende på Max Planck-Instituttet for Astrofysik, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskningsresultaterne, som følger med, er udgivet i tidsskriftet Nature. Resultaterne og mere information kan også findes på ESO’s hjemmeside.

