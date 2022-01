Forsøgte at angribe base med danske soldater

Den irakiske militærbase Al-Asad, der blandt andet huser danske soldater, er tirsdag blevet forsøgt angrebet af to væbnede droner.

Det oplyser den internationale militærkoalition, som USA står i spidsen for.

De to droner blev skudt ned, før de nåede at forårsage skader.

- Angrebsforsøget lykkedes ikke. Alle styrker har det godt, siger en talsmand fra koalitionen, der bekæmper den militante gruppe Islamisk Stat.

Al-Asad har siden 2014 blandt andet været hjem for forskellige hold af danske soldater. I dag er der omkring 70 danske soldater på basen. De står for et helikopterbidrag til den internationale koalition.

Danmark har siden november 2020 haft ledelsen af Natos træningsmission i Irak (NMI). Den danske ledelse fortsætter frem til maj i år.

Tirsdagens angrebsforsøg er det andet på to dage i Irak.

Mandag blev en base, der blandt andet huser amerikanske soldater, forsøgt angrebet i nærheden af den internationale lufthavn i hovedstaden Bagdad.

Det angreb faldt på årsdagen for USA's drab på den iranske militærleder Qassem Soleimani. Han blev dræbt nær Bagdads lufthavn for to år siden - 3. januar 2020 - på ordre fra daværende præsident Donald Trump.

Noget kan tyde på, at mandagens angreb skulle gengælde det drab.

I hvert fald stod der 'Soleimanis hævn' på en af de to droners ene vinge. Det viser videooptagelser fra den USA-ledede koalition.

I januar 2020 - få dage efter drabet på Soleimani - blev Al-Asad-basen angrebet af Iran. Ingen blev dræbt, men flere pådrog sig skader.

Også en militærbase i Erbil i den nordlige og kurdiske del af Irak blev beskudt. Heller ikke her var der nogen soldater, der omkom.

Irans præsident, Ebrahim Raisi, sagde mandag, at drabet på Soleimani vil blive hævnet, medmindre Donald Trump og den tidligere amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo bliver retsforfulgt.