Forsøgte at forhindre Snowden-afsløringer

USA bad i 2013 en britisk efterretningschef om at stoppe det britiske medie The Guardian i at offentliggøre historier om de afsløringer, som whistlebloweren Edward Snowden kom med.

Det hævdes i en ny bog om efterretningsalliancen Five Eyes. Det skriver The Guardian onsdag.

Five Eyes omfatter de engelsktalende lande Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA.

I bogen står der ifølge det britiske medie, at Snowden-sagen førte til splittelse inden for alliancen.

I den forbindelse skal sir Iain Lobban - som var chef for efterretningstjenesten Government Communications Headquarters (GCHQ) - tidligt om morgenen den 6. juni 2013 have fået et opkald fra Det Nationale Sikkerhedsagentur, NSA. Det er USA's største og mest magtfulde efterretningstjeneste.

Her blev han angiveligt bedt om at forsøge at stoppe avisen The Guardian i at skrive om den hemmelige masseindsamling af data, som Edward Snowden berettede om.

Men efterretningschefen afviste henvendelsen.

Ifølge den undersøgende journalist Richard Kerbaj, som står bag bogen, gik 'forslaget om at opfordre en avis til at droppe en artikel for NSA's skyld et skridt for langt' i Lobbans øjne. Det skriver The Guardian.

Avisen har henvendt sig til Lobban for at få en kommentar.

I 2013 lækkede den tidligere efterretningsarbejder Edward Snowden utallige efterretningsoplysninger. De blotlagde blandt andet NSA's globale overvågning.

Blandt andet skrev den tyske avis Der Spiegel, at NSA overvågede centrale EU-kontorer og diplomater. Avisen skrev også, at den tyske forbundskansler, Angela Merkel, var blevet aflyttet af USA.

Le Monde skrev, at franske forretningsfolk og politikere var blandt millioner af franskmænd, som fik deres telefonopkald registreret hos NSA.

Snowden var ansat i det private firma Booz Allen Hamilton. Selskabet udfører arbejde for NSA, og Snowden havde godkendelse til at håndtere tophemmelige oplysninger.