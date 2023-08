Forsvundet 14-årig dreng i Sverige mistænkt dræbt

Den svenske anklagemyndighed mistænker, at en forsvundet 14-årig dreng er blevet myrdet.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed, ifølge det svenske medie Aftonbladet.

I slutningen af juli blev to 14-årige drenge meldt savnet i Sverige. En af drengene blev fundet død i et skovområde i Sverige, men den anden er fortsat savnet.

En 15-årig dreng blev i sidste uge anholdt mistænkt for medvirken til kidnapning af den savnede 14-årige.

- Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke udtale mig om, hvorvidt den tilbageholdte dreng er mistænkt for drabet, siger senioranklager Hannah Cardell, der leder undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

Aftonbladet skriver, at sagerne om den ene dreng, der er fundet død, og den anden dreng, der fortsat ikke er fundet, men mistænkes dræbt, efterforskes samlet for at se, om der er en sammenhæng mellem forbrydelserne.

I forbindelse med den 15-åriges anholdelse i sidste uge, sagde Hannah Cardell, at anklagemyndigheden mente, at flere personer var involveret i sagen, skriver Aftonbladet.

- Det er en meget følsom efterforskning, sagde senioranklageren sidste uge.

De to forsvundne drenge mistænkes begge dræbt. De har boet på to forskellige HVB-hjem i Nyköping, der ligger sydvest for den svenske hovedstad.

Når mindreårige migranter eller flygtninge kommer til Sverige, indkvarteres de normalt på et såkaldt HVB-hjem for mindreårige asylansøgere.

Den 15-årige dreng, der er blevet varetægtsfængslet, nægter ifølge hans forsvarer sig skyldig i, hvad han er anklaget for, skriver nyhedsbureauet TT.