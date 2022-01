Forudser massivt pres på sygehuse

Presset på de britiske hospitaler bliver hårdt i de kommende uger, siger premierminister Boris Johnson mandag. Han henviser til, at mange ansatte i sundhedssektoren er syge med covid-19, og at der mange steder mangler personale.

- Vi ser, hvad vi kan gøre ved at flytte personale rundt til de områder, som er hårdest ramt, siger Johnson og påpeger, at omikronvarianten har spredt sig uhæmmet den seneste tid.

Nytårsaftensdag var omkring 50.000 fra den britiske sundhedssektor NHS hjemme fra arbejde på grund af sygdom eller selvisolation. Det skriver The Sunday Times.

Johnson udtrykker anerkendelse for den store indsats sundhedssektorens personale gør i kampen mod pandemien, og han advarer mod at tro, at det stort set er ovre.

- Det er afgørende, at vi nu hjælper dem med at stoppe pandemien ved at få vaccinationerne, siger han.

Antallet af patienter på hospitalerne med covid i England blev søndag opgjort til det højeste siden februar: Over 13.000 - heraf 769 i respirator.

Indtil nu har knap 34 millioner mennesker i landet fået et boosterstik.

Premierministeren forsvarer sin beslutning om ikke at øge restriktioner igennem julen og nytåret i England i modsætning til andre regioner i Storbritannien.

Boris Johnson og hans regering sætter kun reglerne for England. De øvrige dele af Storbritannien - Skotland, Wales og Nordirland - beslutter selv, hvilke coronarestriktioner, der skal gælde der.

Johnson gentog mandag, at 'vi vil ikke beholde dem (mundbindene) blot en dag mere end nødvendigt'.

Den britiske regering siger, at ældre skoleelever igen skal til at bære mundbind, da der er stadigt mere videnskabelig belæg for, at de mindsker smitte.