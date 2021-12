Foto viser Johnson til omstridt arrangement i have

Et billede viser den britiske premierminister Boris Johnson med vin, ost og en række mennesker i haven i Downing Street.

Billedet er bragt søndag aften af avisen The Guardian. Den skriver, at det er taget, mens Storbritannien var under en streng nedlukning i maj.

Beskyldningerne om arrangementer blandt og med ansatte under britiske nedlukninger har sat Johnson under ualmindeligt stort pres.

Avisen har modtaget billedet, efter at Johnsons talsperson har sagt, at der blev holdt arbejdsmøder - ikke et socialt arrangement - i haven 15. maj.

Men den forklaring bliver der nu 'sat spørgsmålstegn ved', skriver The Guardian.

På billedet ses Johnson siddende ved et bord, hvorpå der står vin, sammen med sin hustru og to mænd.

Rundt omkring i haven er der ifølge avisen i alt op mod 19 personer Johnson og hans hustru inkluderet. Der er yderligere en gruppe med fire personer om et bord og en større gruppe på en græsplæne.

På det tidspunkt var der et forsamlingsforbud, der betød, at det kun var tilladt for to personer, der ikke boede sammen, at mødes udendørs. Og hvis de mødtes, skulle det være med mindst to meters afstand imellem sig.

Kilder har beskrevet til The Guardian, at Johnson kun var til stede 15 minutter.

Johnsons talsperson har udtalt:

- Premierministeren gik til sin bolig kort efter klokken 19. Et mindre antal medarbejdere, som skulle være på arbejde, blev i haven i Downing Street en del af eftermiddagen og aftenen.

På arbejdspladser skulle folk ifølge retningslinjer kun mødes person til person, hvis det var 'absolut nødvendigt', skriver den britiske avis.

I forvejen er der stor vrede blandt mange briter efter talrige beskyldninger om, at Johnsons medarbejdere ved juletid sidste år holdt julefrokost i Downing Street. Der skal også have været andre fester og arrangementer.

Den seneste uge er blevet beskrevet som en sand mareridtsuge for Johnson.

Blandt andet oplevede premierministeren i en afstemning om coronarestriktioner i Underhuset et større oprør blandt sine konservative partifæller. Derudover tabte partiet en normalt ærkekonservativ kreds ved et suppleringsvalg torsdag.

Yderligere stoppede Johnsons brexitminister lørdag på grund af uenigheder om regeringens retning. Og så er lederen af en undersøgelse af beskyldninger om lockdown-julefester trådt tilbage, efter at han selv er kommet under beskyldning for at have deltaget i en.