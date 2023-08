Fra mandag vil Norge sende daglige millionbøder til Meta

Fra mandag i næste uge vil Meta Platforms, som ejer Facebook og Instagram, dagligt modtage en bøde på én million norske kroner i Norge.

Det oplyser Datatilsynet i Norge.

- Fra næste mandag træder dagbøder af én million kroner i kraft, siger Datatilsynets internationale chef, Tobias Judin.

Beløbet svarer til 668.400 danske kroner.

Dagbøderne sker, fordi Meta Platforms indsamler data om, eksempelvis hvor brugerne befinder sig, og bruger det til at rette reklamer mod brugere på platformene.

Det var allerede midt i juli, at Datatilsynet i Norge gjorde det klart, at det mente, at Meta brød reglerne for dataindsamling af dets brugere.

Dengang skrev Datatilsynet, at techgiganten ville få frem til 4. august til at få rettet op på sin praksis.

Meta har umiddelbart ikke kommenteret dagbøderne i Norge.

Dagbøderne løber i første omgang frem til 3. november. I det tilfælde, at Meta ikke retter op på sin praksis, giver det dermed Norge mulighed for i alt at skrive bøder for 81 millioner norske kroner. Det svarer til godt 54,1 millioner danske kroner.

Ordningen kan dog gøres permanent, hvis Datatilsynet bringer sagen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB). EDPB kan beslutte, at dagbøderne skal fortsætte, indtil Meta retter op på praksis.

Rådet vil også give en slags præcedens for andre lande for at udstikke lignende bøder til techgiganten.

I sidste uge oplyste Meta, at det havde i sinde at begynde at bede brugere om tilladelse, før forretninger kunne bruge dets platforme til at høste data om, hvilket indhold brugere ser på eksempelvis Facebook og Instagram, og bruge det til at målrette reklamer.

Ifølge Meta var den ændring nødvendig for at gøre selskabets praksis i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i EU-området.