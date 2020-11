Frankrig håber på at begynde massevaccination mod corona i januar

Massevaccinationen skal begynde allerede om to måneder, siger en talsmand for den franske regering

I Frankrig håber regeringen at kunne påbegynde massevaccination mod covid-19 i januar. Det siger Gabriel Attal, talsmand for regeringen, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge talsmanden vil Frankrig tilbyde vaccinen, så snart den er godkendt af de europæiske sundhedsmyndigheder.

- Vi forbereder et vaccinationsprogram, der skal være klar i det øjeblik, vaccinen er godkendt af de europæiske og nationale sundhedsmyndigheder, så vi kan lancere vaccinen med det samme, siger han.

Frankrig har sat 1,5 milliarder euro af til vaccineindkøb. Det svarer til 11 milliarder danske kroner. Det oplyser Gabriel Attal ifølge France 2.

Lovende resultater

Mandag kunne biotech-selskabet Moderna oplyse, at foreløbige test af en vaccine har vist lovende resultater.

Selskabets vaccinekandidat har i en analyse vist sig at være effektiv på knap 95 procent af testdeltagerne.

Trods de opløftende meldinger frygter den franske regering, at millioner af franskmænd vil nægte at tage imod en vaccine.

En meningsmåling viste således i september, at kun 59 procent af franskmændene vil vaccineres mod covid-19.

Rekordhøje dødstal

Tidligere på måneden nåede Frankrigs coronadødstal nye højder, da 854 coronasmittede blev meldt døde inden for et døgn. Det er det højeste antal døde på et døgn siden april.

Landet indførte 31. oktober en national nedlukning, der varer frem til 1. december.

Kun skoler og arbejdspladser vil være åbne, og franskmændene skal blive i deres hjem - bortset fra en time om dagen, hvor det er tilladt at dyrke motion.

Bryder du reglerne, koster det en bøde på cirka 1000 kroner

Regional nedlukning

Ligesom det er tilfældet i dele af Danmark i dag, må rejser mellem Frankrigs forskellige regioner kun ske i meget begrænset omfang.

Frankrig oplevede den første nedlukning fra 17. marts til 11. maj. Da var der frygt for, at det franske hospitalsvæsen ville blive tvunget i knæ af de mange indlagte med covid-19.

Landet har foreløbig registreret over 45.000 dødsfald blandt coronapatienter.

