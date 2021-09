Frankrig lukker seks moskéer og opløser islamisk forlag

Frankrig er i fuld gang med at lukke seks moskéer og opløse flere organisationer, der mistænkes for at producere islamistisk propaganda.

Det oplyser indenrigsminister Gérald Darmanin tirsdag.

Franske myndigheder har siden november sidste år undersøgt en tredjedel af i alt 89 særlige steder for religionsdyrkelse, der af landets efterretningsvæsen bliver mistænkt for at være 'radikaliserende miljøer'.

Det siger Darmanin til avisen Le Figaro.

Undersøgelsen har ført til, at myndighederne har påbegyndt arbejdet med at lukke seks moskéer på tværs af Frankrig.

Vil lukke forlag

Ifølge ministeren vil myndighederne inden længe også anmode om at få opløst et islamisk forlag ved navn Nawa og en organisation kendt som Ligue de défense noire africaine (LDNA) - sort afrikansk forsvarsliga.

Nawa har hjemme i den sydlige franske by Ariege.

Ifølge Gérald Darmanin har forlaget tidligere bragt 'opfordringer om at udrydde jøderne og lovliggøre stening af homoseksuelle'.

LDNA beskyldes af ministeren for at 'opfordre til had og diskrimination'.

- I det kommende år vil ti organisationer blive mål for sager om tvangsopløsning. Fire af dem i næste måned, siger Darmanin.

Så sent som i sidste uge godkendte Frankrigs højeste administrative domstol, Statsrådet, regeringens beslutning om at tvangsopløse en organisation ved navn Collectif contre l'islamophobie en France - Kollektivet mod Islamofobi i Frankrig.

Dræbt på åben gade

Den franske regering har siden drabet på skolelæreren Samuel Paty i oktober 2020 forsøgt at tage et opgør med ekstremistisk islamisme i landet.

Paty fik 16. oktober sidste år skåret halsen over på åben gade, fordi han havde vist to tegninger af profeten Muhammed i forbindelse med sin undervisning.

Det fik i februar i år det franske parlament til at godkende en lov, der skal bekæmpe ekstremisme og islamistisk separatisme.

Loven giver blandt andet staten udvidede rettigheder til at lukke religiøse bygninger og skoler og forbyde ekstremistiske prædikanter.

Den er ikke målrettet en særlig religion.