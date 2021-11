Frankrig udskyder handelssanktioner i fiskestrid med briter

To af Europas største økonomier får en smule mere tid til at rede trådene ud i den eskalerende fiskekonflikt.

Således har Frankrig udskudt handelssanktioner mod Storbritannien, så forhandlere fra de to nationer får mere tid til at komme frem til en potentiel løsning.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag, efter at han og briternes premierminister, Boris Johnson, tidligere på dagen mødtes på sidelinjen af COP20-klimatopmødet.

I den forbindelse lød det fra fransk side, at der ved midnat mellem mandag og tirsdag ville blive indført handelssanktioner mod briterne.

Kort frist

Men senere på dagen er der altså nye toner fra franskmændene, og sanktionerne er udskudt med et døgn.

- Siden i eftermiddags er samtalerne blevet genoptaget på basis af det forslag, som jeg kom med til premierminister Johnson. Forhandlingerne skal fortsætte, siger Macron.

- Min forståelse er, at briterne kommer tilbage til os i morgen med andre forslag. Så må vi se, hvor vi er, og om tingene virkelig har ændret sig.

Tidligere mandag gav briterne Frankrig 48 timer til at trække de fremsatte trusler om handelssanktioner tilbage.

- Franskmændene har fremsat fuldstændigt urimelige trusler - både over for øerne i Den Engelske Kanal og over for vores fiskeindustri, sagde den britiske udenrigsminister, Liz Truss.

Nyt regelsæt

I centrum af den diplomatiske strid står fiskekutteres gensidige adgang til fisk og skaldyr.

Efter at Storbritannien forlod EU i januar i år, blev der indført et nyt regelsæt på fiskeriområdet. EU-skibe skal have licens for at fiske i britisk farvand - og omvendt.

Den franske regering mener, at mange både - og især de franske - har fået et uretmæssigt nej til en ny britisk fiskelicens, især ved kanaløen Jersey.