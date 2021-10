Fransk ambassadør skal retur til Australien efter ubådsstrid

Frankrig har meddelt, at landets ambassadør vender tilbage til Australien efter en ugelang diplomatisk protest.

17. september hjemkaldte Frankrig i raseri sin ambassadør i den australske hovedstad, Canberra.

Det skete, kort efter at Australien, Storbritannien og USA havde offentliggjort oprettelsen af en ny forsvarspagt.

Den betød, at Frankrig måtte vinke farvel til en trecifret milliardaftale om at bygge ubåde til Australien.

Nu vender den franske ambassadør tilbage til Australien med 'to mål'. Det siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian til parlamentet.

Således skal ambassadøren, Jean-Pierre Thebault, ifølge udenrigsministeren 'definere forholdet til Australien i fremtiden'.

Han skal derudover 'på håndfast vis forsvare vores interesser', siger Thebault, inden de to parter skal forhandle en aftale på plads om kompensation.

Da kontrakten om de 12 franske ubåde allerede er blevet underskrevet, kan det koste Australien millioner af dollar at komme ud af aftalen.

Australiens finansminister, Josh Frydenberg, siger, at han nu håber, at de to allierede kan 'lægge deres skuffelser bag sig'.

Da forsvarspagten blev meddelt, reagerede Frankrig med sjældent skarp kritik.

Frankrig savnede i den grad at være blevet informeret, og også præsident Emmanuel Macron var ude med riven.

Jean-Yves Le Drian gik dog et skridt videre end præsidenten:

- Det er som at blive dolket i ryggen, sagde Le Drian.

- Vi havde etableret et tillidsforhold med Australien. Den tillid er blevet forrådt.

Den franske regering hjemkaldte sine ambassadører i både Australien og USA.

Macron har dog allerede bedt den franske ambassadør om at vende tilbage til Washington D.C. efter en samtale med præsident Joe Biden.