Fransk politi affyrer tåregas mod march for dræbt teenager

Fransk politi affyrer torsdag eftermiddag tåregas mod demonstranter, der deltager i et mindeoptog for en dræbt teenager i Nanterre uden for Paris.

Enkelte demonstranter har sendt kasteskyts mod politiet.

- Ingen retfærdighed, ingen fred, lyder et af slagordene fra demonstranterne.

- Alle hader politiet, tilføjer mængden.

Flere bil er blevet stukket i brand, viser billeder fra Nanterre.

En kilde i politiet vurderer over for det franske nyhedsbureau AFP, at lidt over 6000 mennesker deltager i optoget.

Politiet vurderer, at demonstrationen torsdag aften kan udvikle sig voldeligt.

Den 17-årige dreng, der i medierne kaldes Nahel M., døde tirsdag efter at være blevet skudt på klos hold af politiet i forbindelse med et trafikstop.

Ifølge anklagerne nægtede den 17-årige at adlyde politiets ordre om at standse bilen.

Annonce:

Siden fulgte to nætter med uroligheder. Natten til torsdag blev mindst 150 personer anholdt for optøjer.

Drabet på den 17-årige blev filmet og er set af tusindvis af mennesker på sociale medier.

- Hele verden skal se, at når vi marcherer for Nahel, marcherer vi for alle dem, der ikke blev filmet, siger Assa Traore, en kendt aktivist, hvis bror døde efter en anholdelse i 2016.

Den politimand, der skød den 17-årige, er torsdag blevet sigtet for drab. Han er varetægtsfængslet i sagen.

Ikke færre end 40.000 politifolk er mobiliseret i et forsøg på at forhindre, at de voldelige uroligheder igen breder sig Paris' forstæder.

I Clamart, der ligger syd for Paris, har lokale myndigheder indført udgangsforbud fra klokken 21.00 til 6.00. Det gælder fra torsdag til mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Torsdag har myndigheder i Paris-regionen besluttet at indstille busser og anden lokal transport fra klokken 21.00 og frem.

Regionsformand Valérie Pécresse skriver på Twitter, at beslutningen er taget for at 'beskytte ansatte og passagerer'.