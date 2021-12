Fransk politi anholder to for at planlægge knivangreb i julen

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Fransk politi har anholdt to mænd på mistanke om, at de planlagde at angribe tilfældige mennesker med kniv.

Angrebet skulle finde sted på travle steder i dagene op til jul og juledagene. Blandt andet var der planer om at stikke folk ned på travle gader, indkøbscentre og på universiteter.

Det oplyser en kilde i det franske retsvæsen til tv-stationen BFMTV.

Sagen efterforskes af det franske politis antiterrorenhed.

De to mistænkte mænd, der begge er 23 år, havde jihadistiske tekster og propagandamaterialer for den militante bevægelse Islamisk Stat i deres hjem, siger kilden.

Anholdelserne er foretaget i Paris-området den 29. november, meddeler BFMTV og avisen Le Parisien.

En af de to mistænkte er i forvejen kendt af den franske efterretningstjeneste som værende radikaliseret, skriver Le Parisien.

Avisen skriver, at de to havde som mål at blive dræbt af fransk politi og blive 'martyrer'.

Oplysningerne er ikke umiddelbart bekræftet af talspersoner for politi og anklagemyndighed.

Frankrigs trusselsniveau har været forhøjet, siden en bølge af jihadistiske angreb rystede landet i 2015.

Islamisk Stat har gentagne gange opfordret bevægelsens tilhængere til angreb mod soldater og politi Frankrig.

Omkring 250 mennesker er blevet dræbt i angreb på fransk jord i løbet af de seneste år, siden satiremagasinet Charlie Hebdo blev angrebet i januar 2015.

Blandt de mest blodige var et angreb i Paris i november samme år. Her blev 130 mennesker dræbt ved koordinerede angreb på Stade de France, på caféer i Paris' gader og spillestedet Bataclan.