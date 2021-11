Fransk premierminister er coronasmittet efter Belgien-besøg

Frankrigs premierminister, Jean Castex, er testet positiv for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

56-årige Jean Castex er færdigvaccineret. Han er nu gået i selvisolation, hvorfra han vil arbejde de næste ti dage.

Den positive test kommer kort efter et besøg til Belgien. Derfor er Belgiens premierminister, Alexander De Croo, samt fire andre ministre nu gået i karantæne, skriver nyhedsbureauet AFP.

- De vil tage PCR-test og vil forblive i karantæne, indtil testresultaterne kommer tilbage negative, lyder det i en erklæring fra den belgiske regering.

De belgiske ministre vil blive testet onsdag.

Ny smittebølge

Castex skulle dog ikke være blevet smittet på turen til nabolandet.

Kort efter ankomsten tilbage til Frankrig blev han gjort opmærksom på, at hans datter var testet positiv for coronavirus. Derefter lod Castex sig teste og fik et positivt resultat.

Mødet mellem de to landes premierministre handlede blandt andet om brexit og fiskekvoter.

Jean Castex sagde efter mødet, at Frankrig og EU vil sikre, at Storbritannien respekterer aftaler om fiskekvoter. Frankrig mener, at flere franske både skulle have fået licens til at fiske i britisk farvand efter brexit. Den kritik afviser Storbritannien.

Ligesom Danmark og andre europæiske lande oplever Frankrig i øjeblikket en ny smittebølge.

Antallet af nye daglige tilfælde er næsten fordoblet i løbet af en uge.

Voldsom stigning

Det gennemsnitlige smittetal over syv dage lå lørdag på 17.153 mod 9458 en uge tidligere, oplyser sundhedsmyndighederne. Det er en stigning på 81 procent.

Præsident Emmanuel Macron har dog ikke planer om at indføre nye restriktioner, fortalte han mandag. Han mener, at landets coronapas holder virusset i skak.

Coronapas er påkrævet i restauranter, på caféer og ved kulturelle arrangementer. Den franske regering har et erklæret princip om, at 'byrden ved restriktioner bør ligge ikkevaccinerede mest til last'.

Macron ser dog gerne, at der kommer mere fart på revaccinationer. I sidste uge godkendte franske sundhedsmyndigheder booster-vaccinationer til personer over 40 år. Lige nu er revaccination tilgængelig for personer over 65 år.