Fremlægger vild plan til 10.860 milliarder kroner

Præsident Joe Biden præsenterede torsdag en 'historisk' ny plan for den amerikanske økonomi.

Planen er opdelt i to. En plan til omkring 1705 milliarder dollar (omkring 10.860 milliarder kroner) til 'menneskelig infrastruktur' skal dække uddannelse, sundhedssektoren, børneinstitutioner og ren energi.

En anden rammeaftale til 1200 milliarder dollar (7638 milliarder kroner) skal blandt andet skabe job og føre til reparationer af '30.000 kilometer vej' og '10.000 broer '. Der skal også skabes nye foranstaltninger, som skal rette op på racemæssige uligheder.

I en tv-transmitteret tale fra Det Hvide Hus offentliggjorde Biden de planer, som kan blive de vigtigste og meste definerende for hans præsidenttid.

- Jeg ved, at dette er en historisk økonomisk rammeaftale, sagde Biden i en tale til nationen, efter at han havde talt med en del af sine partifæller.

- Det er en rammeaftale, som vil skabe millioner af job, styrke økonomien og som investerer i vor nation og i vores befolkning. Den vil gøre klimakrisen til en række af muligheder og gøre os konkurrencedygtige i det 21. århundrede, sagde Biden videre.

Planen skal godkendes i Kongressen, hvor den har ført til intens debat i hans eget Demokratiske Parti, mens Republikanerne kritiserer den i hårde vendinger og ventes at fortsætte med at gøre det.

Pakken er blevet kraftig nedjusteret i forhold til det første udkast.

Da Biden ankom til Kongressen torsdag morgen, amerikansk tid, blev han spurgt, om han havde tilstrækkeligt med støtte til at få pakken vedtaget.

- Ja, svarede præsidenten og gik ind for at mødes med en række af kongresmedlemmerne.

Men Biden fik ikke indfriet sine forhåbninger om at få pakken vedtaget, inden han skulle flyve til Europa for at deltage G20-mødet i Rom og i klimatopmødet COP26 i Glasgow.

Han håber, at få alle demokraterne i Senatet med. Ingen republikanere i forsamlingen vil samarbejde med Bidens regering, og samtlige ventes at stemme imod hans udspil. På demokratisk side er særlig senator Joe Manchin fra kulstaten West Virginia skeptisk over for pakken.

Udspillet fra Biden medfører øgede virksomhedsskatter.

Penge til børnehaveklasse for tre- og fireårige og til børnefamilier ventes at få stor betydning for 20 millioner børn. Desuden skal der tilføres flere penge til ældrepleje og hospitaler.

Ren energi og bekæmpelse af klimaforandringer vil indbefatte initiativer, som skal udbrede solpaneler, batterier, og vindmøller.