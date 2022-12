Fulde julemænd i kampvogn skabte kaos i britisk by

Julefreden havde knap nået at sænke sig over den lille havneby Hayle i det sydligste af England, før en gruppe fulde julemænd fik spoleret den.

Et forsøg på at køre en gammel kampvogn gennem flere smukt dekorerede gader gik nemlig helt galt for gruppen af tidligere militærfolk, der denne aften havde valgt at klæde sig ud i rødt og hvidt.

Kampvognen, der ikke længere er i brug, viste sig at være alt for bred til vejen, og den og dens passagerer skabte derfor kaos på de små gader, hvor flere biler blev påkørt.

Det viser videoer, som er delt med det lokale medie Cornwall Live.

Råbte skældsord

Gaden er kendt for sine mange julelys, og de mange forbi forbipasserende råbte skældsord og fægtede med armene for at få de falske julemænd til at skrubbe af.

Men uden held.

I en af videoerne ses en trafikbetjent råbe, at de skal vende om.

Annonce:

- I kan ikke køre denne vej med en kampvogn. Der holder biler parkeret her, fortæller vagten til en af julemændene, mens hun peger mod bymidten.

- I kan ikke komme denne vej.

En af julemændene forsøgte at argumentere med vagten, men måtte opgive, fordi han var for fuld.

Julehumør

Det lokale politi bekræfter overfor Cornwall Live, at betjente blev tilkaldt for at få styr på julemændene.

Flere af de tilstedeværende fortæller dog til mediet, at julemændene var søde og lod børnene tage billeder med dem - før det gik galt.

Lisa Charrd, der filmede julemændene i deres kampvogn under et besøg i en nærliggende by tidligere på dagen, fortæller, at børnene også fik lov til at komme indenfor i kampvognen:

- Der var en gruppe af julemænd i kampvognen, og de var alle meget venlige og i julehumør. De lod folk tage billeder og børnene se den indefra. Alle elskede det, fortæller hun til mediet.