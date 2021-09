Fuldt vaccinerede udgør brøkdel af coronadødsfald i England

Personer, der var fuldt vaccineret mod covid-19, udgjorde kun 1,2 procent af alle coronadødsfald i England fra januar til juli.

Det fremgår af en opgørelse fra Storbritanniens nationale statistikkontor, ONS, skriver avisen The Guardian.

Opgørelsen viser, at ud af 51.281 coronadødsfald i England mellem 2. januar og 2. juli var 640 af personerne fuldt vaccineret.

Hovedparten var personer, der havde en meget høj risiko for at blive syge af covid-19.

Af de 640 dødsfald skete de 182 inden for højst 21 dage efter anden dosis, mens de øvrige 458 dødsfald skete mindst 21 dage eller derover efter anden dosis ifølge BBC.

Ikke total beskyttelse

11.617 af dødsfaldene ramte personer, der havde fået det første af to stik, mens de resterende 39.964 dødsfald alle var ikkevaccinerede personer.

Ifølge dataanalytiker Duncan Robertson fra Loughborough University, der under pandemien har arbejdet med covid-19-analyser, viser opgørelsen, hvor effektive vacciner mod covid-19 er.

- Det, der er klart fra ONS-dataene, er betydningen af at være fuldt vaccineret. Fuld vaccination giver en meget høj - men ikke total - beskyttelse mod at dø, mens det giver betydelig mindre beskyttelse kun at have fået første dosis, siger han.

Sundhedsmyndigheder gjorde i forbindelse med udrulningen af vaccinerne det klart, at der ikke findes en vaccine, der beskytter 100 procent mod covid-19, samt at der kunne forventes dødsfald blandt færdigvaccinerede personer.

Dødstal falder

I Storbritannien har 80 procent af alle over 16 år fået to doser.

I takt med at flere bliver vaccineret, vil antallet af fuldt vaccinerede personer, som bliver smittet med covid-19 og dør af det, også stige, men antallet af coronadødsfald er langt lavere nu end før vaccinerne, skriver BBC.

Siden WHO i marts 2020 erklærede coronaudbruddet for en global pandemi har Storbritannien registreret næsten 135.000 dødsfald, som tilskrives virusset. Det viser tal fra Johns Hopkins University.