Fundet efter tre måneder på havet: Levede af regnvand og fisk

En australsk sømand, som har været savnet i tre måneder, er blevet fundet af en mexicansk tunfisker drivende rundt med sin hund i internationale farvande.

Det oplyste fiskebådens ejer mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

Timothy Shaddock var om bord på sin ukampdygtige katamaran, Aloha Toa, i Stillehavet omkring 1900 kilometer fra land, da han blev spottet af fiskebåden.

AP beskriver ham som 54-årig, mens det australske medie 9News beskriver ham som 51 år.

Ifølge virksomheden bag fiskebåden, Grupomar, var australieren i en skrøbelig tilstand og uden læ og proviant, da han blev fundet. Hans skæg havde vokset sig langt, og han havde tabt sig en del, skriver tv-stationen BBC.

Besætningen på båden gav straks ham og hunden Bella lægehjælp, mad og væske.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annonce:

Fiskebådens rejse startede ifølge BBC i april. Båden forventes at ankomme til havnen Manzanillo tirsdag.

Grupomars præsident og stifter, Antonio Suárez Gutiérrez, udtaler ifølge AP, at han er stolt af sin besætning for at redde mandens liv.

9News skriver, at Timothy Shaddock og Bella forlod havnen La Paz i Mexico for tre måneder siden.

Men blot en uge inde i deres rejse blev de ramt af en storm, som gjorde deres båd ude af stand til at sejle videre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De overlevede ifølge mediet ved at leve af regnvand og rå fisk, alt imens de ventede og håbede på den spinkle chance om at blive reddet.

Timothy Shaddock fortæller 9News, at han er ved godt helbred trods de seneste måneders strabadser.

- Jeg har været igennem en meget svær prøvelse på havet. Jeg har bare brug for hvile og god mad, for jeg har været alene til søs i lang tid, siger han til mediet.

Bella har det efter omstændighederne også godt.