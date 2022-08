'Fupnummer' koster kendt radiovært 360 millioner

Den amerikanske radiovært og konspirationsteoretiker Alex Jones skal betale 360 millioner kroner til et forældrepar, der mistede deres søn i Sandy Hook-massakren

49,3 millioner dollars eller knap 360 millioner kroner

Så meget skal den udskældte amerikanske radiovært Alex Jones betale i tortgodtgørelse til et forældrepar, der mistede deres seksårige søn i Sandy Hook-massakren i 2012.

Det er et nævningeting i den amerikanske delstat Texas kommet frem til natten til lørdag dansk tid.

Forældreparret, Neil Heslin og Scarlett Lewis, havde krævet 150 millioner dollars i erstatning, efter at Alex Jones i årevis har kaldt massakren for et 'fupnummer' fabrikeret af medierne.

Fik dødstrusler

Seks voksne og 20 børn mistede livet, da den 20-årige Adam Lanza gik ind på Sandy Hook-grundskolen i delstaten Connecticut en decemberdag i 2012 og skød omkring sig. Forinden havde Lanza skudt og dræbt sin egen mor.

Siden da har radiovært og konspirationsteoretiker Alex Jones i sin daglige og timelange podcast 'The Alex Jones' Show' hævdet, at massakren var 'en gigantisk løgn', og at ofrene var skuespillere hyret af blandt andet våbenmodstandere.

Løgnene har fået flere af Alex Jones' trofaste følgere til at chikanere pårørende til de dræbte skolebørn.

Blandt andet har Neil Heslin og Scarlett Lewis i retten fortalt, at de i årevis har fået sendt dødstrusler og har gennemlevet et 'mareridt' hver dag siden skyderiet.

Nægter sig ansvarlig

Torsdag blev Alex Jones dømt til at betale i alt 4,1 millioner dollar i erstatning til forældreparret. Det svarer til cirka 30 millioner danske kroner. Fredag er Jones blev dømt til at betale yderligere 45,2 millioner dollars i erstatning, hvilket bringer beløbet op på astronomiske 360 millioner kroner.

Alex Jones har under retssagen anerkendt, at massakren fandt sted, men han nægter sig ansvarlig for chikanen begået mod forældrene.