Fyrer jule-million af

- Der er julemanden, lød det fra små børnestemmer på Amagertorv i København, hvor det karakteristiske hvide skæg lyste om kamp med julebelysningen.

Julemanden var en populær herre og børnene understregede, at de skam havde været artige i år. Foto: Anthon Unger

Gæsten var Nordpolen var på besøg for at dele juleposer ud til de første 300 heldige, der også lagde ører til højtidstoner fra Københavns Postorkester.

Invitationen var udstedt af Københavns Kommune, der kalder sig årets julehovedstad 2021. Et titel, som byen bruger 1 million kroner på at støtte op om. Udover lørdagens uddeling går skattekronerne også til flere kilometer julebelysning på 13 udvalgte gader.

- Sidste år blev julen aflyst. I år tager vi revanche. Vi skruer op for julen og tænder lys efter coronamørket for københavnere, turister og byens erhvervsliv. Det er fantastisk at så mange gode idéer og aktiviteter nu kan bidrage til at give byen liv og festlig julestemning og bakke op om vores butikker, restauranter, hoteller og kulturinstitutioner, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Der er i alt 11 aktiviteter, der har fået tilsagn om støtte fra Københavns Kommunes særlige julepulje på 1 million kroner til juleaktiviteter.

Hvis du har problemer med at holde vægten i den søde juletid, kan du her læse om, hvordan det lykkedes for Mette at smide 40 kilo.