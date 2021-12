G7 advarer Rusland: Angreb vil koste dyrt

Udenrigsministrene fra G7-landene advarer søndag den russiske regering om 'omfattende konsekvenser', hvis Rusland indleder militære angreb mod Ukraine.

Det fremgår af et udkast til en erklæring, som nyhedsbureauet Reuters har læst.

Udenrigsministrene har holdt møde i den engelske by Liverpool. G7 består af USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Japan og Canada.

- Rusland skal ikke være i tvivl om, at yderligere militær aggression mod Ukraine vil få omfattende konsekvenser med svære omkostninger, hedder det i den erklæring, som G7-kilder bekræfter ordlyden af.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger, at G7-landene 'i høj grad taler med én stemme om, at der vil være massive konsekvenser for Rusland i tilfælde af en indtrængen i Ukraine'.

Storbritannien er året ud formand for G7-sammenslutningen.

Det er ikke uddybet, hvad konsekvenserne vil være.

Men præsident Joe Bidens regering i USA har tidligere ladet forstå, at det kan føre til, at russiske banker afskæres fra det internationale bankmarked. Desuden kan Rusland blive udelukket fra et internationalt betalingssystem, der er vitalt også for den russiske økonomi.

Det er tilsyneladende nogle af de trusler, som de europæiske stormagter samt Japan og Canada nu støtter.

Både USA og Tyskland har også mere end antydet, at det vil betyde et stop for den planlagte gasleverance fra Rusland til Tyskland via rørledningen Nord Stream 2, hvis Rusland angriber Ukraine.

På nuværende tidspunkt er rørledningen endnu ikke taget i brug. Og det kan bruges til at lægge pres på Ruslands præsident, Vladimir Putin, mener USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

- I det omfang, Putin ønsker at se gassen flyde gennem den rørledning, hvis og når den bliver sat i drift, er det meget usandsynligt eller svært at se det ske, hvis Rusland skrider til fornyet aggression mod Ukraine, siger Blinken til tv-stationen NBC News.

I flere uger er der blevet rapporteret om udstationering af op mod 100.000 russiske soldater ved Ukraines østgrænse. Frygten er, at det er optakten til en egentlig russisk invasion af den tidligere sovjetrepublik.