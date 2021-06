G7-lande er enige om at donere en milliard vacciner

G7-landene er blevet enige om at udvide den globale kapacitet for vaccineproduktion og skaffe mindst en milliard doser mod covid-19 over hele verden.

Det meddeler de britiske værter for G7-mødet sent torsdag aften. G7 er et forum, der består af syv af verdens dominerende økonomiske magter, som mødes i denne uge.

Meldingen kommer, få timer efter at den amerikanske præsident, Joe Biden, der også deltager i mødet i England, lovede at donere en halv milliard doser til de fattigste lande.

De i alt en milliard doser fra G7-landene vil blive gjort tilgængelige for verden gennem uddelings- og finansieringsordninger.

Storbritannien oplyser, at landet selv vil donere mindst 100 millioner vaccinedoser inden udgangen af året.

- Som et resultat af den succesfulde vaccineudrulning i Storbritannien er vi nu i stand til at dele nogle af vores overskydende vacciner med dem, der har brug for dem, siger den britiske premierminister, Boris Johnson, i en erklæring.

- Dermed vil vi tage et enormt skridt i retning mod at bekæmpe denne pandemi en gang for alle, tilføjer han.

G7-landenes forpligtelse kommer i kølvandet på et stigende pres på rigere lande til at dele deres vacciner medmindre udviklede lande.

Ngo'er har advaret om, at den nuværende situation kan føre til 'vaccine-apartheid'.

Ifølge hjælpeorganisationen Oxfam er løftet om en milliard vacciner ikke nok.

Organisationen vurderer, at næsten fire milliarder mennesker verden over vil være afhængige af det globale vaccinesamarbejde Covax, der distribuerer vacciner til lav- og mellemindkomst lande.

Coronavirusset har kostet omkring 3,9 millioner menneskeliv verden over og flænset den globale økonomi. Der er rapporteret smitte i mere end 210 lande og territorier siden de første tilfælde blev opdaget i Kina i december 2019.