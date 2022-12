G7-lande og Australien tilslutter sig prisloft på russisk olie

Endnu en enorm bid af verdensøkonomien har sat sig for at betale mindre for russisk olie, som står for en stor del af finansieringen af Ruslands invasion af Ukraine.

Sent fredag aften har G7-landene sammen med Australien offentliggjort, at de har vedtaget et prisloft for russisk olie. På linje med det, som EU-landene er blevet enige om.

Dermed må der fra 5. december - eller kort efter - ikke betales mere end 60 dollar for en tønde russisk olie.

Det oplyser landene i en fællesudtalelse kort før midnat.

G7-landene består af syv af verdens største økonomier. Det er Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA. EU er også repræsenteret i gruppen.

Rusland var desuden også en del af gruppen, der dengang var kendt som G8. Rusland blev dog udelukket på ubestemt tid, efter at landet annekterede halvøen Krim.

Formålet med prisloftet er at presse Ruslands indtægter fra oliesalg og samtidig holde den globale olieforsyning på et stabilt niveau.

I fællesudtalelsen fra G7 og Australien skriver landene, at de nu leverer på løftet om 'at forhindre Rusland i at tjene penge på angrebskrigen mod Ukraine, at understøtte stabiliteten på det globale energimarked og at minimere de negative økonomiske bivirkninger fra Ruslands angrebskrig'.

En række EU-ambassadører kunne tidligere fredag aften oplyse, at EU-landene var blevet enige om et prisloft på 60 dollar. Beslutningen ventes at blive formaliseret søndag.

Analytikere i selskabet Goldman Sachs mener ifølge nyhedsbureauet AFP, at EU med det foreslåede prisspænd på 60 til 70 dollar kan undgå større modsvar fra Rusland. Til gengæld mener analytikerne også, at forslaget er umuligt at håndhæve.

Lande som Tyskland, Holland og Danmark har generelt været skeptiske over for indgreb i markedet. De har udtrykt bekymring for, at Rusland vil finde andre markeder at sælge gas til, hvis EU griber ind i priserne.